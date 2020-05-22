Müzik eşliğinde kan bağışında bulundular

Diyarbakır Gençlik Merkezleri gönüllüleri kan bağışı yaptı.

22.05.2020 21:01 | Son Güncelleme: 22.05.2020 21:05
Diyarbakır Gençlik Merkezleri gönüllüleri kan bağışı yaptı.
Kayapınar, Bağlar, Yenişehir ve Sur ilçelerinin gençlik merkezleri gönüllüleri, Türk Kızılay Güney Anadolu Bölge Müdürlüğünün, azalan kan stoklarını tamamlamak amacıyla başlattığı kampanya destek verdi.
Bir alışveriş merkezi önünde kurulan kan bağışı noktasına gelen gönüllüler, Kayapınar Gençlik Merkezi gönüllüsü Yusuf Çetinkaya'nın seslendirdiği ilahi ve ezgiler eşliğinde kan bağışında bulundu.
Kayapınar Gençlik Merkezi Müdürü Inamullah Önal, yaptığı açıklamada, Türk Kızılay Güney Anadolu Bölge Müdürü Naif Yılmaz'ın çağrısı üzerine kan bağışına katıldıklarını söyledi.
Önal, kan bağışı kampanyasına destek olmaya devam edeceklerini de kaydetti. Müzik eşliğinde kan bağışında bulundular

Kaynak: AA

Etiketler: Diyarbakır, Kayapınar, Güncel, Haber

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