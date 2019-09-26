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Müzik festivali iptali mahkemeden döndü
26.09.2019 18:24
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Kaynak: DHA
İstanbul depremi sonrası Kandilli'den yeni uyarı: Artçılar devam edecek
Boşanmak isteyen eşini 14 yerinden bıçaklayarak öldürdü
Salı günkü deprem sonrası "Endişeliyim" diyen Prof. Dr. Naci Görür'den yeni açıklama: Risk daha da artmış olabilir
Tekirdağ'da bir binada deprem dolayısıyla boydan boya çatlaklar oluştu
İstanbul'da meydana gelen deprem sonrası Taksim'deki binada kayma meydana geldi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan yeni deprem olacak iddialarına yanıt: Bununla ilgili her kim ne söylüyorsa bunun altı boştur
Avcılar'da polis helikopteri deprem sonrası hasar incelemesi yaptı
Darbe girişimi çatı davasında gerekçeli karar karar açıklandı
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19:20
Deprem uzmanından önemli deprem açıklaması
19:20
İstanbul'daki deprem
19:20
E-5'te deprem trafiği havadan görüntülendi
19:20
Depremin ardından İstanbul trafiğinde son durum
19:20
Esenler'de çadır kuranlar geceyi parklarda geçirecek
19:18
Vali Yerlikaya'dan açıklama
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Bodrum'da 5. Rusya Kültür Günleri
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