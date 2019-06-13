13.06.2019 19:17
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Müzik festivalinde kaybolmuştu, acılı aile 4 gündür gelecek müjdeyi bekliyor

Müzik festivalinde kaybolmuştu, acılı aile 4 gündür gelecek müjdeyi bekliyor Oymapınar'da kaybolan genç havada, karada ve suda aranıyorANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesi Oymapınar Mahallesinde düzenlenen uluslar arası müzik festivalinin son gününde kaybolan Yıldırım Selim Özersinci isimli...

Müzik festivalinde kaybolmuştu, acılı aile 4 gündür gelecek müjdeyi bekliyor
Oymapınar'da kaybolan genç havada, karada ve suda aranıyor
ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesi Oymapınar Mahallesinde düzenlenen uluslar arası müzik festivalinin son gününde kaybolan Yıldırım Selim Özersinci isimli genci arama çalışmaları devam ediyor. Manavgat İlçe Jandarma, JAK, SAK ve AKUT ekiplerinin yaptığı arama çalışmasına Komandolar, arama kurtarma köpekleri ve helikopter destek veriyor. Yıldırım Selim Özersinci'nin babası, annesi, kız kardeşi ve arkadaşları da olay yerinde acı bekleyişi sürüyor.
Manavgat Oymapınar Mahallesi İnönü Caddesi Çatal Seherbük Mevkiinde Metacore Festival adı altında düzenlenen uluslar arası müzik festivalinin son gününde kaybolan festivalde görevli Yıldırım Selim Özersinci isimli gencin aranmasından 4 günün sonunda haber alınamadı.
Kayıp ihbarının ardından bölgede Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Su altı Arama Kurtarma ve AKUT ekipleri tarafından arama çalışmaları sürdürülürken, bugün Komando birliği ve İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü takip ve arama kurtarma unsurları karadan, Sahil Güvenlik Komutanlığı DEGAK-8 ekibi denizden Emniyet Müdürlüğü helikopteri ise havadan arama çalışması gerçekleştirdi.
Kurtarma çalışmalarını kaybolan Yıldırım Selim Özersinci'nin babası, annesi, kız kardeşi ve arkadaşları da olay yerinde takip ediyor. Baba Kaan Özersinci, oğlunun müzikle ilgilenen, DJ'lik yapan bir genç olduğunu, bu etkinliğe de arkadaşlarıyla birlikte müzik yapmak amacıyla katıldığını söyledi. Acılı baba, "Oğlumun kaybolduğunu yazlıkta öğrendik ve buraya geldik. Kaybolmasının ardından 4 gün geçmesine rağmen hiçbir haber alamıyoruz. Burada herkes elinden geleni yapıyor. Yetkililerden bir an önce oğlumun bulunması için yardım istiyoruz" dedi.Müzik festivalinde kaybolmuştu, acılı aile 4 gündür gelecek müjdeyi bekliyor
Kaynak: İHA
Antalya, Oymapınar, Manavgat, Selim, 3. Sayfa

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