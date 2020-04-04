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Müzik grubu Narkoz "evde kalanlara" çatıdan müzik ziyafeti çekiyor

Müzik grubu Narkoz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evlerinde kalan İzmirlilere moral vermek amacıyla yaşadıkları apartmanın çatısından konser veriyor.

04.04.2020 11:16 | Son Güncelleme: 04.04.2020 11:33
Müzik grubu Narkoz
Müzik grubu Narkoz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evlerinde kalan İzmirlilere moral vermek amacıyla yaşadıkları apartmanın çatısından konser veriyor.
Yaklaşık 5 yıldır eğlence mekanlarında sahne alan beş müzisyenden oluşan grup, çalıştıkları iş yeri Kovid-19 önlemleri kapsamında geçici olarak kapanınca "evde kal" çağrısına uydu.
Buca ilçesinde aynı evi paylaşan grup üyeleri, bu süreçte ikametlerinden çıkmayan vatandaşlara moral vermek amacıyla binadan konser vermeye karar verdi.
Evlerinin 2 balkonuna ses sistemi kuran grup, sadece hafta sonları mahalleliye müzik ziyafeti sunuyor.
Apartmana "evde kal" yazılı pankart asan grubun solisti binanın çatısında, diğerleri de balkonda performanslarını sergiliyor.
Orhan Gencebay'ın "Ya evde yoksan" şarkısını koronavirüse atıfta bulunarak kendilerine göre uyarlayan grup, zaman zaman komşularının isteklerini de seslendiriyor.
Grup Narkoz şarkıya başladığında ise komşular balkon ya da evlerinin pencerelerinden binaların arasından yükselen müziğe eşlik ediyor.
Yaklaşık yarım saat süren konserin ardından mahalleli grubu alkışlayarak teşekkürlerini sunuyor.
Konserlerini zaman zaman sosyal medya hesaplarından yayın yaparak da evde kalan diğer vatandaşlara ulaştırmaya çalışan grup, pek çok beğeni ve yorum alıyor.
Narkoz'un solisti Samet Türkyılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arkadaşlarıyla yaklaşık 5 yıldır müzik yaptıklarını söyledi.
Koronavirüs önlemleri kapsamında evde kaldıklarını anlatan Türkyılmaz, şöyle konuştu:
"Bu süreçte çok sevdiğimiz müziğe kısa bir ara verdik. Evde kaldığımız sürede balkona kurduğumuz ses sistemiyle çatıdan da şarkı söyleyerek aslında kendi sahnemizi yapmış olduk. Böylece halkımıza neşe kaynağı olmaya çalıştık. Komşularımız çok anlayışlı, her hafta bizi dinlemeye çıkıyor. Artık bu virüsten çok ciddi şekilde etkileniyoruz o yüzden vatandaşları uyarmak istedik. Evde kalalım ancak çok da karamsarlığa kapılmayalım."
Komşularının da çok mutlu olduğunu anlatan Türkyılmaz, bu süreçte insanların yüzünü güldürmeyi amaçladıklarını dile getirdi.
Koronavirüsle mücadelede evde kalmanın çok önemli olduğuna işaret eden Türkyılmaz, "Herkesin bu çağrıya uyması gerekiyor. Tedbirler giderek sıkılaşıyor, bize düşen bunlara riayet etmek. Virüsü ancak bu şekilde yenebiliriz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Kültür Sanat
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