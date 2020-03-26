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Müzik grubu sokaklarda ve mahallerde müzik çalıp şarkı söyleyerek ilerliyor

Korona virüs salgının yayılmaması adına kendilerini izole ederek evden çıkmayan İzmitlilerin müzik ihtiyacını, İzmit Belediyesinin kurduğu müzik grubu sokaklarda müzik çalarak ve şarkı söyleyerek gideriyor.

26.03.2020 14:45 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:46
Müzik grubu sokaklarda ve mahallerde müzik çalıp şarkı söyleyerek ilerliyor
Korona virüs salgının yayılmaması adına kendilerini izole ederek evden çıkmayan İzmitlilerin müzik ihtiyacını, İzmit Belediyesinin kurduğu müzik grubu sokaklarda müzik çalarak ve şarkı söyleyerek gideriyor.

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet başkanlığında korona virüsün yayılmaması adına büyük bir özveriyle mücadele eden İzmit Belediyesi bir yandan evlerinden çıkamayan İzmitlilerin kültürel faaliyetlerden uzaklaşmamasını sağlıyor. İzmit Belediyesinin oluşturduğu müzik grubu, İzmit'in mahallelerine giderek balkonlarına ve pencerelerine çıkan vatandaşlara müzik ziyafeti sunuyor.

Balkonlardan ve pencerelerden eşlik etti

Yahya Kaptan Mahallesi'ne giderek evlerinden çıkamayan İzmitlilere müzik ziyafeti sunan grup, büyük bir beğeni topladı. 10 gündür müziğe, sanata ve sosyal bir etkinliğe hasret kalan vatandaşlar çalan parçalara balkonlarından ve pencerelerinden eşlik etti. Mini konserin tamamlanmasının ardından pencerelerinde olan vatandaşlar İzmit Belediyesine ve Başkan Hürriyet'e kendilerini sanattan uzak tutmadıkları için teşekkürlerini sundu. Müzik grubu her gün İzmit'in farklı mahallelerinde evlerinden çıkamayan vatandaşlara moral olmaya devam edecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: İzmit, Güncel

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