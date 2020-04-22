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Müzik öğretmeninden, sağlık çalışanlarına özel şarkı

Müzik öğretmeninden, sağlık çalışanlarına özel şarkıTOKAT'ta müzik öğretmeni Seyfi Karslı, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları için "Merhamet ordusu" adlı şarkı yaptı.

22.04.2020 14:35 | Son Güncelleme: 22.04.2020 14:43
Müzik öğretmeninden, sağlık çalışanlarına özel şarkı
TOKAT'ta müzik öğretmeni Seyfi Karslı, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları için "Merhamet ordusu" adlı şarkı yaptı.
Kentte, Mevlana İmam Hatip Ortaokulu'nda müzik öğretmeni olarak görev yapan evli ve 3 çocuk babası Seyfi Karslı, koronavirüs salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanları için söz ve müziği kendisine ait olan "Merhamet ordusu" isimli şarkı yaptı. Karslı, şarkısına evinde bir de klip hazırladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, bazı sağlık çalışanlarında koronavirüse rastlandığı yönündeki açıklamaların da yer aldığı klipte sağlık çalışanlarının görüntülerine de yer verildi. Sosyal medya da paylaşılan klip beğeni aldı.
Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini ifade eden Karslı, "Zor günlerde bizler markete bile gitmeye korkarken sağlık çalışanlarımız canlarını hiçe sayarak büyük bir savaş veriyorlar. Ben buna savaş diyorum. Mücadele sanki biraz hafif kalıyor sanki. Çünkü mücadelede can kaybı olmaz. Savaşlarda olur. Onlarda canlarını kaybederek bizler için mücadele ediyorlar. Tabi bu duygularla olaya yaklaşınca böyle bir beste ortaya çıktı. Sağlık çalışanlarımızın bu zor günlerinde moral olması için hediye etmek istedim. Şarkım ilgi gördü" dedim.
Şarkının sözleri ise şöyle;
Canınızdan can katıp, derman oldunuz bize,
Ne söylesek az gelir o emeklerinize.
Ey güzel yurdumun merhamet ordusu,
Size bütün alkışlar bütün dualar size.
Geceniz gündüzünüz yok çalışıp didindiniz,
Görünmeyen düşmanla bir savaşa girdiniz.
Bu günler geçer elbet yok olacak bu illet,
Biz sizi unutmayız vefalıdır bu millet. Müzik öğretmeninden, sağlık çalışanlarına özel şarkı

Kaynak: DHA

Etiketler: Mevlana Celaleddin Rumi, Güncel, Haber
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