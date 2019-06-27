27.06.2019 22:38
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Müzik öğretmenleri korosu

Hatay'da görev yapan 270 müzik öğretmenin bir araya gelerek oluşturduğu Türk Halk Müziği Korosu, ilk kez sahne aldı.

Hatay 'da görev yapan 270 müzik öğretmenin bir araya gelerek oluşturduğu Türk Halk Müziği Korosu, ilk kez sahne aldı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü himayelerinde gerçekleştirilen ve geçen yıl başlatılan "Hatay'da Sanat Var Projesi" kapsamında 270 müzik öğretmeni koro kurdu.
Solistinden koro şefine, orkestrasından teknik ekibine kadar tamamı müzik öğretmenlerinden oluşan koro, çalışmalarını bir yılda tamamlayarak ilk konserini verdi.
Koro şefi Zeynep Sallabaş Gürgür'ün yönetimindeki konserde, özellikle unutulmaya yüz tutmuş Anadolu türküleri seslendirildi. Konsere ilgi yüksek düzeyde gerçekleşti.
İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronun kurulmasında emeği geçen tüm müzik öğretmenlerine teşekkür etti.
Yapılan özverili çalışmayla kısa sürede güzel bir ekip işi ortaya konulduğunu belirten Karahan, "Bu proje kapsamında unutulmaya yüz tutan türkülerimizi Hatay'da görev yapan 270 müzik öğretmenimizin emekleriyle dinleyicilerle buluşturduk. Tüm derlemeleri müzik öğretmenlerimiz yaptı ve içerisinde gerçekten kamuoyu tarafından bilinmeyen birçok türkü keşfettik, bu şekilde kültürümüze katkı yapmayı amaçladık." dedi.
Karahan, konserlerin devamının geleceğini sözlerine ekledi.Müzik öğretmenleri korosu
Kaynak: AA
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