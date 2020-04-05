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Müzik öğretmenlerinden öğrencilere EBA şarkısı

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmen Akademileri koordinesinde bir araya gelen 9 müzik öğretmeni, EBA TV üzerinden eğitim alan öğrenciler için şarkı söyleyip video hazırladı.

05.04.2020 11:27 | Son Güncelleme: 05.04.2020 11:27
Müzik öğretmenlerinden öğrencilere EBA şarkısı
İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmen Akademileri koordinesinde bir araya gelen 9 müzik öğretmeni, EBA TV üzerinden eğitim alan öğrenciler için şarkı söyleyip video hazırladı.

Çin'de başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsünün Türkiye'de de görülmesinin ardından okullar tatil edilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin evde eğitimlerine devam edebilmesi için uzak eğitim sistemine geçmişti. Bu kapsamda EBA TV üzerinden çocuklara ders verilmeye başlanmıştı. İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmen Akademileri koordinesinde 9 müzik öğretmeni çocuklara moral vermek için bir araya geldi. Öğretmenler, "Eğitimsiz olur mu, öğrenmeden durulur mu" diyerek öğrenciler için hep birlikte şarkı söyleyerek bir video hazırladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Eğitim Bilişim Ağı, İstanbul, Güncel
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