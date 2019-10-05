Müzik umuda dokundu...

İki gün süren festivalde, Uluslararası yarışmalarda derece alan, geleceğin yıldızları sahne aldı... Piyano Öğretmeni Nilüfer Güzel'in koordinatörlüğünde Adana Çukurova Devlet Konservatuvari Müdürü Doç.Ulviyye Güler ve İzmir Devlet Opera Balesi piyanisti Yelena Shelkalyova sanat danışmanlığında gerçekleşen festivalde Master Class çalışması da yapıldı... Ulusal ve uluslararası yarışmalarda ödüller kazanan Prof. Gülnara Aziz ve genç piyanistlerin eğitimi ile büyük başarılara sahip olan Almanya'dan gelen Dr. Irina Mints piyanoya dair teknik ve yorum gücümüzü arttırmaya yönelik uygulamalar ve yönlendirici çalışmaları ile genç yeteneklere ışık tuttu...

RENKLİ İKİ GECE...

Dünyaca ünlü konuk piyanistler Rüya Taner ve Iraz Yıldız'ın performansı ayakta alkışlandı... Festivalin genç yetenekleri Norveç'ten Samuel Sabbah; Almanya'dan Levonie Wiegel, Azerbaycan'dan Shirin Amiraslanova, Nariman Amiraslanova; İtalya'dan Davide Ranaldi; Türkiye'den Çınar Manaflı, Fikret Uçar, Mert Hakan Şeker, Nil Gökseli Elif Naz Karabulut, Batu Yıldırım, Arya Su Gülenç, Bilge Gürer, Ateş Güldoğan çaldıkları eserlerle kulakların pasını sildi... Gecenin sürprizleri ise Tekerlekli Sandalye Dans Gösterisi, Trio Orkestrası ve Çocuk Korosu oldu… Festival İlkay Kıyak ve Volkan Severcan'ın sunumları ve esprileriyle daha da renklendi... Gösterileri izleyen konuklar oldukça mutlu ayrıldılar...

SENEYE BİR DAHA...

Festival Koordinatörü Nilüfer Güzel, "Bir Türk kadını olarak, bu ülkenin gelişmesinde en önemli role sahip olan sanat alanında hiç durmadan, dinlenmeden çalışıyorum, enerjim ve nefesim yettiği kadar devam edeceğim. Festivale katkı koyan deniz yıldızları sponsorlarımıza, aramızda olan genç yeteneklere, sanat danışmanlarımıza, çok değerli eğitmenlere, gece gündüz demeden yanımda olup fikirleriyle yoluma ışık tutan platformumuzun gönülülerine ve festival boyunca bizi yalnız bırakmayan değerli izleyicilerimize teşekkür ederim... Şimdiden önümüzdeki yıl gerçekleştireceğimiz festivalin hazırlıklarına başladık... Notalar umut olmaya devam edecek" dedi...

İZMİR DAHA YEŞİL OLACAK...

Festivalde elde edilen gelir Ege Orman Vakfı'na bağışlanarak İzmir'in daha yeşil olması sağlanacak... Ekilen her fidan festivale katılan sanatçıların adını taşıyacak...