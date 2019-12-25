Müzik yarışmasının finalistleri belli oldu

Torbalı'daki yarışmanın jürisi Aslı Güngör

Gençleri kültür-sanat faaliyetlerine yönlendirmek ve yeteneklerini sergilemelerine fırsat vermek amacıyla geleneksel hale getirilmesi planlanan Torbalı Belediyesi Liselerarası Müzik Yarışması'nda finale kalan gruplar ve okullar belli oldu. Sık sık düzenlediği etkinlikler ve hayata soktuğu projelerle gençlere sanatsal etkinlikler kapılarını açan Torbalı Belediyesi bu kez İzmir geneli liseler arası müzik yarışması gerçekleştiriyor. 25 Kasım'da başlayan ve 23 Aralık tarihlerinde sona eren başvurulardan sonra gerçekleşen halk oylaması ve jüri değerlendirmeleri sonucunda finale kalan 15 okul ve müzik grubu Cuma günü Torbalı Belediye Kültür Merkezi'nde canlı performans ile 'En iyi' olmak ve birincilik ödülü için yarışacak. İzmir'in neredeyse tüm ilçelerden katılımın olduğu 50 okuldan, 54 müzik grubunun katıldığı müzik yarışmasının finalinde jüride ünlü sanatçı Aslı Güngör yer alacak.

PARA ÖDÜLÜ VERİLECEK

Ünlü sanatçı Aslı Güngör'ün başkanı olduğu ve aralarında önemli isimlerin bulunduğu jürinin önünde final performanslarını sergileyecek olan öğrenciler hazırlıklarını tamamladı. İzmir'in köklü ve başarılı eğitim kurumlarının da yer aldığı final Belediye Kültür Merkezi'nde Cuma günü saat 10.00'da başlayacak. Burada jüri tarafından dereceler belirlenecek ve birinci gruba 5 bin, ikinci olan gruba 3 bin, üçüncü olan gruba ise 2 bin lira para ödülü verilecek. Yarışmaya İzmir genelindeki 50 lise katılırken finale ise 15 okul kalabildi. Yerli ve yabancı birçok önemli eserle yarışmaya katılan öğrencilere başarılar dileyen Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, "Öğrencilerin daha fazla müzik ve sanatla uğraşmasını sağlamak, bu yolda çaba sarf eden gençlere umut olmak, onları motive etmek amacıyla bu yarışmayı düzenliyoruz. Yarışmanın finaline tüm İzmirlileri davet ediyoruz." ifadelerini kullandı. Öte yandan final yarışmasına giriş ücretsiz olacak.