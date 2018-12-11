Müzikal Okullar' Projesi ile Enstrüman Dağıtıldı

11 Aralık 2018 Salı 13:45



11 Aralık 2018 Salı 13:45

Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğünün 'Müzikal Okullar' Projesi kapsamında 24 okula 322 adet enstrüman dağıtıldı.'Müzikal Okullar' isimli SODES Projesi kapsamında alınan 100 bin TL değerindeki 322 enstrüman düzenlenen tören ile dağıtıldı. Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, milli Eğitim müdür Yardımcıları, şube müdürleri ve okul müdürleri Gazi Ortaokulunda düzenlenen dağıtım törenine katıldı.Törende konuşan Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, proje ile ilgili bilgi vererek, proje kapsamında 24 okulumuza 120 gitar, 120 saz, 24 keman, 24 tef, 24 ney ve 10 piyanonun dağıtıldığını söyledi.Alagöz, "Bakanlığımızın 2023 vizyonunda da belirttiği üzere her bir öğrencimizin en azında bir enstrüman çalması planlanmaktadır. Bu vizyon çerçevesinde Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak okullarımıza enstrümanlar dağıtıldı. Projemize hazırlanmasında ve uygulanmasında emeği geçenlere teşekkür ederiz" dedi.Aynı proje kapsamında 160 öğrenci Karadeniz turu, 800 öğrenci Nissibi Köprüsü, Nemrut Dağı, Cendere Köprüsü ve Sahabe gezisine katılırken, 2 okula çok amaçlı konferans salonu, 1 okula fıtness salonu yapıldı. Yine aynı proje ile 1 adet seminer çalışması ve 1 kitap okuma kampanyası düzenlendi. - ADIYAMAN