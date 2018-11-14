Müzikholde Kadın Garsonu Evine Götürmek İstedi, Tartışmada 2 Kişiyi Yaraladı (3)

TUTUKLANDI İzmir
'in Ödemiş
ilçesinde gittiği müzikholde garson olarak çalışan kadının sevgilisi olduğunu ileri sürüp, evine götürmek isterken çıkan tartışmada işletmeci Cüneyt Yüksel
(29) ile çalışanı Ümit Coşkun
'u (38) tabancayla yaralayan Süleyman Kır
, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Taksi şoförü Fatih
K.D. ile Kır'ı evinde sakladığı iddiasıyla yakalanan Serdar S. ile Dindar U. ise adli kontrol şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.
Cüneyt Yüksel,Ödemiş,Ümit Coşkun
14 Kasım 2018 Çarşamba 21:59