Müzikle Oynama İsteğini Reddeden Eşini, 2 Çocuğunun Önünde Öldürdü (2)

TERASTAN KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI Gaziantep
'te, alkollü geldiği evde müzik açarak oynamasını söylediği dini nikahlı eşi Sabiha Sepil'i (20), isteğini kabul etmedi diye 2 çocuğunun gözleri önünde av tüfeğiyle öldüren Sezer S.'nin Narlıtepe Mahallesi'nde saklandığı akrabasının evine polis baskın düzenledi. Sezer S., evin terasına çıkarak yan binalara atlamak üzereyken yakaladı. Polis
, evde yaptıkları aramada Sabiha Sepil'i öldürdüğü düşünülen av tüfeğini de ele geçirdi. Sezer S. sorgulamak üzere Emniyet Müdürlüğü
'ne götürdü.
Eyyüp BURUN/GAZİANTEP,