13 Kasım 2018, 19:48
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Müzikle Oynama İsteğini Reddeden Eşini, 2 Çocuğunun Önünde Öldürdü (2)

Müzikle Oynama İsteğini Reddeden Eşini, 2 Çocuğunun Önünde Öldürdü (2)

TERASTAN KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDIGaziantep'te, alkollü geldiği evde müzik açarak oynamasını söylediği dini nikahlı eşi Sabiha Sepil'i (20), isteğini kabul etmedi diye 2 çocuğunun gözleri önünde av tüfeğiyle öldüren Sezer S.

TERASTAN KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Gaziantep'te, alkollü geldiği evde müzik açarak oynamasını söylediği dini nikahlı eşi Sabiha Sepil'i (20), isteğini kabul etmedi diye 2 çocuğunun gözleri önünde av tüfeğiyle öldüren Sezer S.'nin Narlıtepe Mahallesi'nde saklandığı akrabasının evine polis baskın düzenledi. Sezer S., evin terasına çıkarak yan binalara atlamak üzereyken yakaladı. Polis, evde yaptıkları aramada Sabiha Sepil'i öldürdüğü düşünülen av tüfeğini de ele geçirdi. Sezer S. sorgulamak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP,

13 Kasım 2018 Salı 19:48