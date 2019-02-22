Müzikseverler Evrencan Gündüz'ün "Bu Toprakların Sesleri" Albüm Lansman Konserinde Buluştu

Türkiye'nin Ödeme Yöntemi TROY ve genç sanatçı Evrencan Gündüz'ün geçtiğimiz yıl bu toprakların ortak değerlerini müzikseverlere sunmak için yaptıkları iş birliği bir adım ileriye taşınarak "Bu Toprakların Sesleri" albüm projesine dönüştü. Evrencan Gündüz'ün proje kapsamında bugüne kadar seslendirdiği tüm türküler, "Bu Toprakların Sesleri" isimli albümle müzikseverlerle buluştu.

Maslak Uniq'te 20 Şubat Çarşamba akşamı gerçekleştirilen albüm lansman konserinde müzikseverler, birbirinden özel türküleri Evrencan Gündüz ve orkestrasının müthiş yorumuyla canlı canlı dinlemenin keyfini çıkardı.

"Bu Toprakların Sesleri" albümü aşağıdaki platformlar üzerinden dinlenebiliyor:

Spotify: https://open.spotify.com/album/4HpS1C97gbeFZxBQtdAdmw?si=TcIEMrk-SSKuPf3Kjj5KUg&nd=1

Apple Music: https://itunes.apple.com/tr/album/bu-topraklar%C4%B1n-sesleri/1448462783

Dezeer: https://www.deezer.com/us/artist/13284079?autoplay=true

Tidal: https://listen.tidal.com/artist/9154175