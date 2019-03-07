Müzikseverler Evrencan Gündüz'ün Lansman Konserinde Buluşuyor

Müzikseverler Evrencan Gündüz'ün "Bu Toprakların Sesleri" albüm lansman konserinde buluşuyor

Müzikseverler, 20 Şubat'ta Maslak Uniq'te gerçekleştirilecek konserde Burçak Tarlası, Iğdır'ın Al Alması gibi türküleri Evrencan Gündüz yorumuyla dinlemenin keyfini yaşayacak.

Türkiye'nin eşsiz zenginliğini, köklü ödeme alışkanlıklarını ve dinamizmini Türkiye'nin Ödeme Yöntemi'ne dönüştüren TROY ve genç sanatçı Evrencan Gündüz, geçtiğimiz yıl bu toprakların ortak değerlerini müzikseverlere sunmak için yaptıkları iş birliğini bir adım ileriye taşıdı. Evrencan Gündüz'ün "Bu Toprakların Sesleri" projesi kapsamında bugüne kadar seslendirdiği tüm türküler, yine aynı adı taşıyan albümle müzikseverlerle buluştu.

"Bu Toprakların Sesleri" albümünün lansman konseri 20 Şubat Çarşamba akşamı Maslak Uniq'te gerçekleştirilecek; müzikseverler, birbirinden özel türküleri Evrencan Gündüz yorumuyla canlı canlı dinleyecek.

Kaynak: Bültenler