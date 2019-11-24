Müzikseverlerden sokak hayvanlarına mama bağışı

İZMİR'de, kış aylarında sokak hayvanlarına destek olunması amacıyla düzenlenen 'hayvanlar için mama bağışı' konseptli konserde 250 kilo mama toplandı.

İzmirli gitarist Gökhan Özden'in düzenlediği sokak hayvanlarına destek konserlerini izlemeye gelen müzikseverler, yanlarında getirdikleri kedi ve köpek mamalarını sahnenin önüne bıraktı. Alsancak'taki konser salonunda toplanan mamalar, Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı (DOHAYDER) Hatice Şenoğul'a teslim edildi.

Sokak hayvanları için 4 yıldır konser düzenlediklerini belirten rock müzik grubu Pislick Kedi'nin gitaristi Gökhan Özden, Alsancak Mavi konser salonunda Nasty Beast müzik grubu ile birlikte konser verdiklerini söyleyerek, etkinliğe ilginin yoğun olduğunu dile getirdi. 250 kilo mama toplandığını belirten Özden, "Konserimizde hem geçen sene vefat eden Şopengazi bakım evinin kurucusu Nebiha Deprem'i andık, hem de bağışçıların getirdiği mamaları DOHAYDER Başkanı ve İzmir Şopengazi bakım evi temsilcisi Hatice Şenoğul'a teslim ettik. Şopengazi bakım evi, bünyesinde ve ormanlık alan besleme noktalarında bine yakın köpeğin bakımını üstleniyor. Biz de kendilerine konserlerimizle destek vermekten memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Sokak ya da barınakta yaşayan canlıların en iyi besinleri yiyebileceğini ispatlamak ve onların daha iyi şartlarda yaşamaları için mamalarını alıp geldiklerini belirten hayvanseverler de bir dahaki etkinliğe tüm İzmirlileri davet etti.