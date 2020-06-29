Müzisyen Ali Ata'dan Trabzonspor'a 'Çıkış Yok' şarkısı ile destek

Müzisyen Ali Ata'dan Trabzonspor'a 'Çıkış Yok' şarkısı ile destekİSTANBUL, (DHA)Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor'a bir destek de Anadolu rock sanatçısı Ali Ata'dan geldi.

29.06.2020 10:33 | Son Güncelleme: 29.06.2020 10:47
Müzisyen Ali Ata'dan Trabzonspor'a 'Çıkış Yok' şarkısı ile destek
İSTANBUL, (DHA)
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor'a bir destek de Anadolu rock sanatçısı Ali Ata'dan geldi.
Sanatçı Ali Ata, kendisine ait olan 'Çıkış Yok' şarkısını bordo mavililer için seslendirdi. Klibinde de Trabzonspor'a gösterdiği desteğin görüntüleri yer alan parça ile Karadeniz ekibine şampiyonluk yolunda destek veren ve babasının bordo mavili takımın taraftarı olduğunu söyleyen Ata, "Biz Kars Sarıkamışlıyız ama o zamanlar Anadolu takımı olarak Trabzonspor hep göz bebeğiymiş, hatta babam maça gitmek için dedemden habersiz o dönemin şartlarında para da yok, koyunları satmış şampiyonluk maçına gitmiş" ifadelerini kullandı.
Trabzonspor'a şampiyonluk yolunda destek vermesini babasının bordo mavililere olan sevgisine bağlayan Ata'nın yazdığı şarkının nakaratı ise şöyle: "Sorgusu suali yok, adı aşksa yanan çok, anlasana be kalbim, sana buradan çıkış yok." Müzisyen Ali Ata’dan Trabzonspor’a ’Çıkış Yok’ şarkısı ile destek

Kaynak: DHA

Etiketler: Trabzonspor, Ali Ata, DHA, Güncel, Haber

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