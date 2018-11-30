Müzisyen Babasını Öldüren Sanığa 15 Yıl Hapis Cezası

30 Kasım 2018 Cuma 12:14



30 Kasım 2018 Cuma 12:14

İSTANBUL(AA) - Bakırköy'de, İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu sanatçısı İskender Küserman'ı öldürdüğü iddiasıyla yargılanan oğlu Emir Küserman, "haksız tahrik altında üst soydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi'deki duruşmaya, tutuklu sanık Emir Küserman ile avukatı katıldı. Sanığın annesi Nilgün Küserman ise mağdur sıfatıyla salonda hazır bulundu.Mahkeme başkanı, Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi'nden beklenen raporun ulaştığını, buna göre sanığın cezai ehliyetinin tam olduğunun tespit edildiğini açıkladı.Sanık avukatının rapora karşı bir diyeceği olmadığını belirtmesinin ardından duruşma savcısı esasa ilişkin mütalaasını sundu.Mütalaada, maktul ile eşi arasında sürekli anlaşmazlıklar yaşandığı, sanık ve annesinin anlatımına göre maktulun eşine yönelik hakaret ve tehdit içeren beyanlarda bulunduğu, evliliklerinin sorunlu şekilde devam ettiği, sanığın bu ortamda, anne ve babası arasında anlaşmayı sağlamaya çalıştığı anlatıldı."Haksız fiil içeren eylemler sebebiyle meydana gelen olay"Maktul İskender Küserman ile eşi Nilgün Küserman'ın olay günü yine tartıştıkları ve sanığın annesini yatak odasına götürdüğü belirtilen mütalaada, sonrasında da sanık ve babasının tartıştığı kaydedildi.Sanığın mutfaktan aldığı bıçağı tartışma sırasında ayağa kalkan babasına savurarak boynundan yaraladığı ifade edilen mütalaada, sanığın kan kaybı yaşayan babasını olduğu yere yatırarak üzerine battaniye örttüğü dile getirildi.Mütalaada, sanığın gece yaşanan olayı annesine söylemediği belirtilerek, "Sabah annesiyle günlük işler için nüfus müdürlüğüne geçen sanığın sonrasında işi olduğunu söyleyerek ayrıldığı, ardından da polis merkezine giderek olayı anlattığı anlaşılmıştır. Eylem anlık bir kızgınlıkla işlenmiş olsa da aile hayatı içinde süregelen tartışmalar ve maktulün mağdur ile sanığa yönelik haksız fiil içeren eylemleri sebebiyle olay günü meydana gelen saldırı gerçekleştirmiştir." ifadesine yer verildi.Mütalaada, sanık Küserman'ın "Haksız tahrik altında üst soydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan cezalandırılması ve tutukluluğunun devamına karar verilmesi talep edildi.Sanık avukatı, müvekkilinin öldürme ya da yaralama kastıyla hareket etmediğini, ağır tahrik altında babasına bıçak tuttuğunu, babanın sanığın üzerine giderek saldırması sonucu olayın meydana geldiğini belirterek, müvekkili hakkında "ceza verilmesine yer olmadığına" kararı verilmesini, mahkeme aksi kanaatte ise ağır tahrik hükümlerinin uygulanmasını istedi."Ben artık annemin mutlu olmasını istiyorum"Son savunmasını yapan sanık Emir Küserman da annesini göstererek, "Bu kadın burada, teyzem de burada. Onlar da şahittir ki, biz rahmetliden ötürü mutlu bir hayat yaşayamadık. Olmamasını isterdim ama oldu. Ben artık annemin mutlu olmasını istiyorum. Sizden de bir babalık bekliyorum." dedi.Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanığa önce "üst soydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.Olay öncesi süreçte ve olay sırasında maktulün oğluna yönelik hakaretlerinin yarattığı tahrik altında sanığın suçu işlediğini belirten mahkeme, cezayı 18 yıla indirdi. Sanığın duruşmalardaki tutum ve davranışlarını da indirim nedeni sayan heyet, cezayı 15 yıla düşürdü.Bakırköy Cumhuriyet başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 15 Aralık 2017'de meydana gelen olayda sanık Emir Küserman'ın "Haksız tahrik altında üst soydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.Sanığın annesi mağdur Nilgün Küserman, yargılama aşamasında verdiği ifadesinde oğlundan şikayetçi olmamıştı.