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Müzisyen Can Kazaz: Hip hop bir kültür; bir müzik türü değil aslında

Akustik24, Can Kazaz'la bahara göz kırpıyor!

16.03.2020 08:47 | Son Güncelleme: 16.03.2020 08:48
Akustik24, Can Kazaz'la bahara göz kırpıyor! Doğanın devinime girdiği bugünlerde Ayşen Güven, Can Kazaz'la onun müzikal değişimini konuştu. Müzisyen Can Kazaz: Hip hop bir kültür; bir müzik türü değil aslında

Kaynak: DailyMotion.com

Etiketler : Güncel

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