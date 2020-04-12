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Müzisyen mahalleyi düğün salonuna çevirdi

Denizli'de komşularının sokağa çıkma yasağından dolayı evlerinde sıkıldığını öğrenen müzisyen, evinin önüne kurduğu dev ses sistemi ile konser verdi.

12.04.2020 12:25 | Son Güncelleme: 12.04.2020 12:26
Denizli 'de komşularının sokağa çıkma yasağından dolayı evlerinde sıkıldığını öğrenen müzisyen, evinin önüne kurduğu dev ses sistemi ile konser verdi. Müzik sesini duyup balkona çıkan vatandaşlar, kendilerini müziğin ritmine kaptırıp göbek attı.
Denizli'de düğün ve özel günlerde müzisyenlik yapan Ergün Salman, artan korona vakalarından dolayı iptal olan düğünlere gidemeyince evinin önüne kurduğu ses sistemi ile sokağa çıkma yasağından dolayı evde kalan vatandaşların moral bulması için şarkılar çaldı. Müzik sesini duyan vatandaşlar ise kısa süreli şaşkınlığın ardından evlerinin balkonları ve pencerelerinden göbek atarak eğlendi. Müzik sesini duyan alt sokaktaki vatandaşlar ise kendi evlerinden müzik açarak eğlenmeye başladı. Sokakta İzmir Marşı'nın yankılanması sonrası vatandaşlar, balkon ve pencerelerinden ellerinde Türk bayrağı sallamaya başladı. Kimi vatandaşlar ise bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.
Evinin önüne kurduğu sistemle mahalleliyi eğlendiren müzisyen Ergün Salan, "Virüsten dolayı bizimde düğünler bitti. Evdeyiz. Bende sırf mahalleli eğlensin, herkesin keyfi yerine gelsin diye böyle bir şey yaptım. Komşuların yaklaşımı iyiydi. Hepsi de çok güzeldi. Allah razı olsun" dedi.
(Fadıl Pişkin - Köksal Kılınç/İHA) Müzisyen mahalleyi düğün salonuna çevirdi

Kaynak: İHA

Etiketler: Denizli, Güncel
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