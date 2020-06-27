Müzisyenler, işlerine dönmek istiyor
Niğde'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle çalışamayan bir grup müzisyen, işlerine dönmek istiyor.
27.06.2020 18:28 | Son Güncelleme: 27.06.2020 19:37
Ömer Halisdemir Meydanı'nda bir araya gelen bir grup müzisyen, enstrümanlarını da getirerek, çalıştıkları iş yerlerinin yeniden açılması için eylem yaptı.
Grup adına açıklama yapan Fevzi Morkun, koronavirüs nedeniyle yaklaşık 4 aydır çalışamadıkları için evlerinin geçimini sağlayamadıklarını söyledi.
1 Temmuz itibarıyla sosyal mesafe kurallarına uyarak iş yerlerinin açılmasını istediklerini belirten Morkun, "Yaklaşık 4 aydır evimizin hiçbir ihtiyacını karşılayamadık. Bir çok farklı iş sektörüne başvurmamıza rağmen, olumlu cevap alamadık. Sadece evimize ekmek götürmek istiyoruz." dedi.
Grup açıklamanın ardından dağıldı.
Kaynak: AA