Müzisyenler, işlerine dönmek istiyor

Niğde'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle çalışamayan bir grup müzisyen, işlerine dönmek istiyor.

27.06.2020 18:28 | Son Güncelleme: 27.06.2020 19:37
Niğde'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle çalışamayan bir grup müzisyen, işlerine dönmek istiyor.
Ömer Halisdemir Meydanı'nda bir araya gelen bir grup müzisyen, enstrümanlarını da getirerek, çalıştıkları iş yerlerinin yeniden açılması için eylem yaptı.
Grup adına açıklama yapan Fevzi Morkun, koronavirüs nedeniyle yaklaşık 4 aydır çalışamadıkları için evlerinin geçimini sağlayamadıklarını söyledi.
1 Temmuz itibarıyla sosyal mesafe kurallarına uyarak iş yerlerinin açılmasını istediklerini belirten Morkun, "Yaklaşık 4 aydır evimizin hiçbir ihtiyacını karşılayamadık. Bir çok farklı iş sektörüne başvurmamıza rağmen, olumlu cevap alamadık. Sadece evimize ekmek götürmek istiyoruz." dedi.
Grup açıklamanın ardından dağıldı. Müzisyenler, işlerine dönmek istiyor

Kaynak: AA

Etiketler: Niğde, Güncel, Haber

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