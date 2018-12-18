"Muzlara HIV Enjekte Ediliyor" İddiası Fatih Altaylı'yı Kızdırdı: Lan Siz Salak mısınız

Sosyal medyada zaman zaman ortaya çıkan "Yurt dışından ithal edilen muzlara HIV enjekte ediliyor" ve "AIDS hastaları, hastalığı yaymak için muza kanlarını enjekte ediyor" paylaşımları kafaları karıştırdı.

UZMANLAR "MÜMKÜN DEĞİL" DİYOR AMA...

İddiaya dayanak olarak kullanılan görselde muzların üstünde kırmızı bir renk görülüyor. Bu kırmızı renklerden şüphelenen sosyal medya kullanıcılarının iddiası, muzlara HIV taşıyan kan enjekte edildiği. İddialarla ilgili uzmanlar "mümkün değil" açıklamalarını yapsa da özellikle son günlerde tartışmalar yeniden alevlendi.

FATİH ALTAYLI'DAN TEPKİ

Tartışmalarla ilgili bir yorum da gazeteci Fatih Altaylı'dan geldi. Altaylı Habertürk'teki bugünkü yazısında paylaşımlara tepki göstererek dedikodulara noktayı koydu.

İşte Fatih Altaylı'nın yazısındaki ilgili kısım;

Dünün saçmalıklarından biri de, sosyal medya üzerinden yayılan bir "Aptal uyarısıydı."

"Muz yemeyin, Afrika'dan gelen muzlarda HIV var."

Yani muz yerseniz AIDS olursunuz zırvalığı.

Bana da gelen bu tür "Dostane" uyarılara, "Lan siz salak mısınız?" diye yanıt gönderdim.

Evet, kibar değil yanıtım ama gerçek.

Muz'dan HIV virüsü bulaşma ihtimali "0"...

Aslında bu salaklık bizde değil ABD'de başladı. Orada, "Walmart'ta satılan muzlarda HIV virüsü var" diye başlayan bu salgın aptallığa WalMart, "Muzlarımızda HIV virüsü yoktur" yanıtını vermek zorunda kaldı.

Bunu yayan salakların bilmediği için HIV virüsünün ancak insandan insana beden sıvıları yoluyla bulaşmaktan başka bir yolla bulaşmasının hemen hemen imkansız olduğuydu.

HIV vücut dışında yaşayabilen bir virüs değil.

Son derece dayanıksız bir virüs tipi olduğu için vücuttan dışarı çıktığı anda ömrü çok kısa.

Hele hele meyvelerde, sebzelerde yaşama, Afrika'dan dünyanın herhangi bir yerine gitmesi söz konusu bile değil.