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MÜZSAN İstanbul İl Başkanlığı açıldı

Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu (MÜZSAN) İstanbul İl Başkanlığı, çok sayıda kişinin katıldığı törenle açıldı.

03.12.2019 11:07 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:12MÜZSAN İstanbul İl Başkanlığı açıldı
Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu (MÜZSAN) İl Başkanlığı, çok sayıda kişinin katıldığı törenle açıldı.

Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu (MÜZSAN) İstanbul İl Başkanlığının açılışı için İstanbul'daki bir otelde tören düzenlendi. Düzenlenen resmi törende MÜZSAN'ın İstanbul İl Başkanlığına ise müzik yapımcısı ve müzisyen Rahmi 'un getirildiği bildirildi.

Genel Başkan Ahmet Onurlu, çok sayıda davetlinin katıldığı törende açıklamalarda bulunarak, "Federasyonumuzun ülkemizde ulusal, yerel müzisyen ve sanatçılarımızın birlik ve beraberliğini sağlayarak, bu birlik ve beraberliğin etki ve yetkisi ile sosyal hak ve özgürlükleri ile ilgili gerekli çalışmaları yapıp, SGK emeklilik gibi haklarının uygulama alanını artırarak, yaşam şartlarında iyileştirme sağlayarak daha sosyal daha kültürel ve daha ekonomik seviyesi yüksek bireyler olmaları konusunda sanata ve sanatçıya gösterdiğimiz saygıyı yansıtmaktadır" dedi.

MÜZSAN İstanbul İl Başkanı Rahmi Akkuş da, kısa zamanda yönetim kurulunu belirleyerek, çalışmalara başlayacaklarını söyledi. - İSTANBUL

İstanbul, Akkuş, Güncel

Kaynak: İHA

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