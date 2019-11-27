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My Boyfriend's Meds Filmi

My Boyfriend's Meds filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. My Boyfriend's Meds filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

27.11.2019 16:58 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:58My Boyfriend's Meds Filmi
Diego Kaplan'ın yönettiği ve Gary Karks'la birlikte senaryosunu kaleme aldığı komedi film inin başrollerini Brooke Shields, Jason Alexander, Brian Baumgartner, Jaime Camil ve James Maslow paylaşıyor.


Yönetmen:Diego Kaplan
Senaryo:Diego Kaplan, Gary Marks
Oyuncular:Brooke Shields, Jason Alexander, Brian Baumgartner, Jaime Camil, James Maslow, Sandra Echeverría, Pamela Almanza, Daniel Tovar, Luis Arrieta, Mónica Huarte, Pia Watson, Juan Soler, Marco Antonio Aguirre, Kevin Holt, Ana Belena
Filmin Türü:Komedi
Orijinal Adı:My Boyfriend's Meds
Yapımcı Firma:Pantelion Films
Yapım Yılı:2020
Yapım Ülkesi:Meksika
Orijinal Dili:İspanyolca
Dağıtıcı Firma:Pantelion Films
Vizyon Tarihi:01.01.2070

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Brian Baumgartner, Brooke Shields, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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