My Boyfriend's Meds Filmi

Diego Kaplan'ın yönettiği ve Gary Karks'la birlikte senaryosunu kaleme aldığı komedi film
inin başrollerini Brooke Shields, Jason Alexander, Brian Baumgartner, Jaime Camil ve James Maslow paylaşıyor.Yönetmen:
Diego KaplanSenaryo:
Diego Kaplan, Gary MarksOyuncular:
Brooke Shields, Jason Alexander, Brian Baumgartner, Jaime Camil, James Maslow, Sandra Echeverría, Pamela Almanza, Daniel Tovar, Luis Arrieta, Mónica Huarte, Pia Watson, Juan Soler, Marco Antonio Aguirre, Kevin Holt, Ana BelenaFilmin Türü:
KomediOrijinal Adı:
My Boyfriend's MedsYapımcı Firma:
Pantelion FilmsYapım Yılı:
2020Yapım Ülkesi:
MeksikaOrijinal Dili:
İspanyolcaDağıtıcı Firma:
Pantelion FilmsVizyon Tarihi:
01.01.2070 My Boyfriend's Meds Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.