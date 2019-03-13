My Favourite Fabric Filmi

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Kaynak: InterSinema.com

Nahla, kendisini büyük bir bunalıma sürükleyen geleneksel hayatından kurtulmak isteyen genç bir kadındır. 25 yaşındaki Nahla, artık özgürlüğünü elde edip, istediği gibi bir hayata sahip olmak istemektedir. Tam da bu sırada, hayallerine kavuşabilmek için büyük bir fırsat elde eder. ABD’de yaşayan Suriyeli bir göçmen olan Samir ile anlaşmalı evlilik yapma fikri, Nahla için büyük bir ümit olur. Ancak işler, pek de onun düşündüğü gibi gitmez. Nahla, Samir ile evlenip ABD’ye gitmeyi planlarken, Samir evlenmek için daha uysal biri olan Nahla’nın kız kardeşi Myriam’ı seçer. Sıkıcı hayatına devam etmek zorunda kalan Nahla, bu sırada apartmana taşınan yeni komşusu Jiji ile yakınlaşmaya başlar. Nahla, gizemli bir kadın olan Jiji ile zaman geçirdikçe, onun bir genelevi olduğunu keşfeder. Hiç bilmediği bir dünya ile tanışan Nahla, bu süreçte kendisini yeniden keşfetmeye başlar.Gaya JijiGaya JijiMetin Akdülger, Manal Issa, Ula Tabari, Mudar Abbara, Gaya Jiji, Wissam Fares, Nathalie Issa, Saad Lostan, Mariah Tannoury, Amani Ibrahim, Souraya Baghdadi, Rand Raslan, Hala Sayasne, Eiji YamazakiDramaMon tissu préféréLiman Film2018Türkiye, Fransa, AlmanyaArapça96 dk.Başka Sinema07.06.2019