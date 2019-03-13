13 Mart 2019, 10:54
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My Favourite Fabric Filmi

My Favourite Fabric Filmi

My Favourite Fabric filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. My Favourite Fabric filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Nahla, kendisini büyük bir bunalıma sürükleyen geleneksel hayatından kurtulmak isteyen genç bir kadındır. 25 yaşındaki Nahla, artık özgürlüğünü elde edip, istediği gibi bir hayata sahip olmak istemektedir. Tam da bu sırada, hayallerine kavuşabilmek için büyük bir fırsat elde eder. ABD’de yaşayan Suriyeli bir göçmen olan Samir ile anlaşmalı evlilik yapma fikri, Nahla için büyük bir ümit olur. Ancak işler, pek de onun düşündüğü gibi gitmez. Nahla, Samir ile evlenip ABD’ye gitmeyi planlarken, Samir evlenmek için daha uysal biri olan Nahla’nın kız kardeşi Myriam’ı seçer. Sıkıcı hayatına devam etmek zorunda kalan Nahla, bu sırada apartmana taşınan yeni komşusu Jiji ile yakınlaşmaya başlar. Nahla, gizemli bir kadın olan Jiji ile zaman geçirdikçe, onun bir genelevi olduğunu keşfeder. Hiç bilmediği bir dünya ile tanışan Nahla, bu süreçte kendisini yeniden keşfetmeye başlar.


Yönetmen: Gaya Jiji
Senaryo: Gaya Jiji
Oyuncular: Metin Akdülger, Manal Issa, Ula Tabari, Mudar Abbara, Gaya Jiji, Wissam Fares, Nathalie Issa, Saad Lostan, Mariah Tannoury, Amani Ibrahim, Souraya Baghdadi, Rand Raslan, Hala Sayasne, Eiji Yamazaki
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Mon tissu préféré
Yapımcı Firma: Liman Film
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi: Türkiye, Fransa, Almanya
Orijinal Dili: Arapça
Filmin Süresi: 96 dk.
Dağıtıcı Firma: Başka Sinema
Vizyon Tarihi: 07.06.2019

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Amerika Birleşik Devletleri, Sinema
Kaynak: InterSinema.com