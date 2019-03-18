My Kolejli Öğrenciler Çanakkale Şehitlerini Unutmadı

Müdür Yardımcısı Hülya Sözbir'in yönetiminde Edebiyat, Türkçe ve Tarih Öğretmenleri tarafından çalıştırılan MY Kolej Bursa Beşevler Kampüsü öğrencilerinin çalışması metro yolcuları tarafından büyük beğeniyle izlendi.

MY Kolej Bursa Beşevler Kampüsü İlköğretim Müdürü Ahmet Kavut yaptığı açıklamada, "Tarihimizin dönüm noktalarından birisini oluşturan bu anlamlı günün anısına öğrencilerimiz Çanakkale Zaferi'nin ruhunu unutmadılar ve Bursalılar ile paylaşmak üzere güzel bir çalışmaya imza attılar. Hepsini gönülden kutluyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler