Myanmar 93 Rohingyalıyı Malezya'ya Kaçıran Bota El Koydu

Myanmarlı yetkililer, Myanmar'ın batı Rokhine eyaletindeki toplama kampından Malezya
'ya kaçmaya çalışan 93 kişiyi taşıyan bota el koydu.
Güney Myanmar'ın Dawei yerleşim bölgesi yöneticisi Moe Zaw Latt, balıkçıların yetkililere şüpheli bir bir bot ihbarında bulunduğunu söyledi. Myanmar askeri, Pazar günü Rakhine eyaletinin başkenti Sittwe'den gelen 93 Rohingyalıyı taşıyan bota el koydu. Moe Zaw Latt, yakalanan Rohingyalı Müslümanların Sittwe'deki göçmen kampına geri gönderileceğini söyledi.
Myanmar 16 Kasım'da yine Sittwe kampından Malezya'ya kaçmaya çalışan 106 kişinin bindiği bir botu durdurarak 106 kişiyi Sitwee toplama kampına geri göndermişti.
Myanmar hükümeti, Rohingyalı Müslümanları Hindistan
alt kıtasından Myanmar'a göç eden yabancılar olarak kabul ediyor. Myanmar, 2012 yılından itibaren Rohingyalı on binlerce Müslümanı Sittwe'nin dışındaki kamplarda toplamaya başladı.
Geçen yıl 700 bin Rohingyalı Müslüman, Myanmar'ın askeri soykırımından kurtulmak için komşu ülke Malezya'ya sığınmıştı. BM
Mülteciler Ajansı, Myanmar'ın Rohingyalı Müslümanların ülkeyi terk etme sebeplerinin temeline inmesini isteyerek, Rohingyalı Müslümanların vatandaşlık haklarının bulunmadığına dikkat çekti. BM tarafından yetkilendirilen araştırmacılar Myanmar ordusunu Rohingyalılara karşı soykırıma teşebbüsle suçladı. - NAYPYİDAW