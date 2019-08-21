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Myanmar'da 1 haftada 2 binden fazla kişi evlerini terk etti

Myanmar'da 1 haftadır süren çatışmalarda 2 binden fazla kişi evlerini terk etmeye zorlandığı bildirildi.

21.08.2019 14:21 Myanmar'da 1 haftada 2 binden fazla kişi evlerini terk etti
Myanmar'da 1 haftadır süren çatışmalarda 2 binden fazla kişi evlerini terk etmeye zorlandığı bildirildi.

Myanmar'ın kuzeyinde hükümet birlikleri ile Rohingya halkı arasında geçtiğimiz haftadan beri yaşanan çatışmalar nedeniyle 2 binden fazla kişi evlerini terk etmeye zorlandığı bildirildi.

Yardım grupları çalışanları, son olaylarda yerlerinden edilen insanların Shan eyaletine bağlı Lashio kasabası çevresine sığındığın ve yardım beklediklerini açıkladı. Shan State Afet Yönetimi Bölümü Müdürü Soe Naing, "Kamptaki yerinden edilmiş ve yaralı insanlara ile öldürülenlerin aile üyelerine nakit para yardımının yanı sıra, temel kurtarma malzemeleri sağlıyoruz" açıklamasında bulundu. - YANGON

Hükümet, Myanmar, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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