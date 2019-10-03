Haberler » Güncel » Haber

Myanmar'da 9 ayda dang hummasından 100'den fazla kişi öldü

Myanmar'da yıl başından bu yana dang humması nedeniyle 107 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

03.10.2019 15:44Myanmar'da 9 ayda dang hummasından 100'den fazla kişi öldü
Myanmar'da yıl başından bu yana dang humması nedeniyle 107 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Şinhua'da yer alan habere göre, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Myanmar'da 1 Ocak-21 Eylül'de 18 bin 320 kişiye dang humması teşhisi konulduğu belirtildi.
Ülkede yılbaşından bu yana dang humması nedeniyle 107 kişinin öldüğü ifade edildi.
Dang humması
Dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor.
Vakalar genellikle yağış dönemleri olarak bilinen haziran ve eylül ile aralık ve martta artış gösteriyor.

Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa sebep olan sivrisinek türünün, su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerektiği belirtiliyor.

Myanmar, Eylül, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:56 Diyarbakır Valiliğinden "Kitap Fuarı" açıklaması
20:54 Gökyüzünde yan yana gelen Ay ve yıldız Türk bayrağını hatırlattı
20:50 Polis tabancasını temizlerken kazayla meslektaşını vurdu
20:47 Polis tabancasını temizlerken kazayla meslektaşını vurdu
20:45 İstanbul serin ve yağışlı havanın etkisine girecek
20:44 Şanlıurfa'da annesi emzirirken nefessiz kalan bebek öldü
20:44 İstanbul valiliği'nden yağış uyarısı