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Myanmar'da korona virüs vaka sayısı 5'e yükseldi

Mynmar'da korona virüsü vaka sayısının 5'e yükseldiği açıklandı.

27.03.2020 17:05 | Son Güncelleme: 27.03.2020 17:05
Myanmar'da korona virüs vaka sayısı 5'e yükseldi
Mynmar'da korona virüsü vaka sayısının 5'e yükseldiği açıklandı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya genelinde yayılmaya devam eden Korona virüs salgınında bilanço artıyor. Mynmar Sağlık ve Spor Baknalığı'ndan yapılan açıklamada, 2 kişide daha virüs tespit edilmesinin ardından ülkedeki toplam vaka sayısının 5'e yükseldiği duyuruldu. Açıklamada, yeni vakalardan birinin 33 yaşında Myanmar doğumlu ve 19 Mart tarihinde ABD'den ülkeye gelen bir Amerikan vatandaşı olduğu, diğer hastanın ise Avustralya ve Singapur'da kaldıktan sonra 14 Mart tarihinde ülkeye giriş yapan 69 yaşındaki bir Myanmar vatandaşı olduğu ifade edildi.

Ülkede şuana kadar tespit edilen 5 vakanın da yurt dışı kaynaklı olduğu kaydedildi. - YANGON

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Myanmar, Wuhan, Güncel

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