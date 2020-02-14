Myanmar'da tapınak önünde çekilip internete yüklenen cinsel ilişki videosu tepki çekti

Myanmar 'da İtalyan olduğu belirtilen bir çiftin binlerce tapınağıyla ünlü Bagan'da çektiği 12 dakikalık cinsel ilişki videosunun internette yayımlaması ülkede büyük tepkiye neden oldu. Sosyal medyada kutsal mekanlarına saygısızlık yapıldığını söyleyen birçok kişi, hükümetin çifti bularak ömür boyu ülkeye girişini yasaklaması çağrısı yaptı.

ÖPÜŞMEK DAHİ YASAK

Bölgede tapınaklarda ve çevresinde ayakkabıyla dolaşmak, üstü açık kıyafet giymek ve öpüşmek yasak.

Myanmar yasaları, dini mekanlarda kurallara aykırı davrananlara altı ay ile 15 yıl arasında hapis cezası öngörüyor.

250 BİN KİŞİ İZLEDİ

İnternete yüklenen video, 250 bin kişi tarafından izlenirken, videoyu 2 bin 200 kişi beğendi 5 bin 500 kişi beğenmedi.

İngiliz Guardian gazetesine göre New Fantastic Asia adlı bir tur şirketinin genel müdürü olan Tun Tun Niang, videoyla ilgili soruşturma başlatılmasını isteyerek; olayın Bagan'da güvenlik önlemlerinin yetersiz olmasından kaynaklandığını savundu. Facebook ve Twitter'da binlerce kişi çiftin cezalandırılmasını istedi. Ancak çiftin Burma'dan ayrıldığı tahmin ediliyor.

Bagan geçen yıl Unesco Dünya Kültür Mirası listesine alınmıştı.