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Myanmar'daki ABD Büyükelçiliğinden saldırı uyarısı

ABD'nin Myanmar'daki Büyükelçiliği, ülkede bulunan Amerikan vatandaşlarını üç büyük şehirde meydana gelebilecek "potansiyel saldırılara" karşı uyardı.

26.09.2019 14:16Myanmar'daki ABD Büyükelçiliğinden saldırı uyarısı
ABD'nin Myanmar'daki Büyükelçiliği, ülkede bulunan Amerikan vatandaşlarını üç büyük şehirde meydana gelebilecek "potansiyel saldırılara" karşı uyardı.
Büyükelçilik, internet sitesinde yayımladığı açıklamada, Myanmar güvenlik güçlerinin 26 Eylül, 16 Ekim ve 26 Ekim'de başkent Nepido'da ve gelecek aylarda Nepido, Yangon ve Mandalay şehirlerinde meydana gelebilecek "muhtemel saldırılara" ilişkin istihbarat bilgilerini değerlendirdiğini bildirdi.
Açıklamada, söz konusu şehirlerdeki ABD vatandaşlarına hükümet binalarından uzak durmaları ve güvenlik güçleriyle temaslarında dikkatli olmaları tavsiye edildi.
Myanmar'daki İngiltere, Kanada ve Avustralya misyonları da kendi vatandaşlarına benzer uyarılarda bulunmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Myanmar, Güncel

Kaynak: AA

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