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Myanmar'ın güneyinde çıkan çatışma nedeniyle 870 kişi Tayland'a sığındı

Tayland-Myanmar sınırında, ayrılıkçılar ile Myanmar ordusuna bağlı güçler arasındaki çatışmadan olumsuz etkilenen 870 kişi Tayland'a sığındı.

04.12.2019 11:50 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:50Myanmar'ın güneyinde çıkan çatışma nedeniyle 870 kişi Tayland'a sığındı
Tayland- sınırında, ayrılıkçılar ile Myanmar ordusuna bağlı güçler arasındaki çatışmadan olumsuz etkilenen 870 kişi Tayland'a sığındı.
"Myanmar Times"ın haberine göre, ülkenin güneyinde sınıra yakın Three Pagodas Pass bölgesinde Myanmar ordusu güçleriyle muhalefetteki New Mon Eyalet Partisinin (NMSP) silahlı kanadı olan ayrılıkçı Mon Ulusal Kurtuluş Ordusu (MNLA) arasında geçen haftadan bu yana çatışmalar yaşanıyor.
Bölgedeki çatışmalardan kaçan "Mon"ların sınırı geçerek kendilerine sığındığını açıklayan Taylandlı yetkililer, 700 kişinin Tao Tan ve 170 kişinin de Songkalia'daki mülteci kamplarına yerleştirildiğini bildirdi.
Hükümet yetkilileri de taraflar arasında yaşanan çatışmaların sonlanması ve mülteci krizi yaşanmaması için acil çözüm bulunması çağrısı yapıyor.
MNLA, ateşkes anlaşmasından tamamen çekilmekle tehdit ediyor
Öte yandan güvenlik güçleri ile MNLA yetkililer arasında ele geçirilen MNLA üslerinin devredilmesi ve bölgenin kontrolüne ilişkin görüşmeler sürüyor.
Taraflar arasında geçen yıl şubatta imzalanan ateşkesin ardından ilk kez büyük çaplı çatışma yaşanırken; MNLA, güvenlik güçlerini kendi kontrollerindeki bölgeye izinsiz girerek anlaşmayı ihlal etmekle suçluyor.
MNLA, güvenlik güçlerinin üs ve mevzi hatlarını terk etmemesi durumunda ateşkes anlaşmasından tamamen çekilmekle tehdit ediyor.
MNLA'nın farklı isimler altında 1949'dan bu yana merkezi hükümet ile çatışması devam ediyor. 53 milyonluk Myanmar nüfusunun yüzde 2'sini oluşturan Mon etnik grubu, Tayland sınırına yakın Mon, Bago ve Irraawaddy bölgesinde bulunuyor.

Tayland, Myanmar, Güncel

Kaynak: AA

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