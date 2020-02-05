Haberler » Güncel » Myanmar yönetimi Arakan ve Chin eyaletlerindeki 5 kentin internet erişimini yeniden kesti - Haber

Myanmar yönetimi Arakan ve Chin eyaletlerindeki 5 kentin internet erişimini yeniden kesti

Myanmar yönetiminin, Arakan ve Chin eyaletlerindeki 5 şehirde internet erişimini yeniden kestiği bildirildi.

05.02.2020 20:58 | Son Güncelleme: 05.02.2020 20:58Myanmar yönetimi Arakan ve Chin eyaletlerindeki 5 kentin internet erişimini yeniden kesti
yönetiminin, ve Chin eyaletlerindeki 5 şehirde internet erişimini yeniden kestiği bildirildi.
İnsan Hakları İzleme Örgütünden (HRW) yapılan açıklamada, Arakan ve Chin eyaletlerindeki 5 kentte 1 Eylül'de "kısmen" erişime açılan internetin yeniden kapatıldığı belirtildi.
Myanmar'ın 21 Haziran'dan bu yana Arakan ve Chin eyaletlerindeki 4 şehirde internet kesintisi uyguladığı hatırlatılan açıklamada, son kesintilerle bu sayının 9'a yükseldiği kaydedildi.
Söz konusu kesintilerden yaklaşık 1 milyon kişinin etkilendiği ve bölgedeki çatışmalar nedeniyle sivillerin hayatının riske atıldığı vurgulanan açıklamada, bu kesintilerin bölgeye yapılacak insani yardım faaliyetlerini de sekteye uğratabileceğine dikkat çekildi.
Myanmar Ulaştırma ve İletişim Bakanlığı, internet kesintisinin güvenlik gerekçesi ve kamu yararı nedeniyle uygulandığını açıkladı.
BM İnsan Hakları Konseyinden internet kesintine kınama
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, Myanmar hükümeti tarafından getirilen internet kesintisini, bilgiye erişimin engellenmesi olarak değerlendirerek uygulamayı kınadı.
Konsey, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi uyarınca ifade özgürlüğü çağrısı yaptı.
Myanmar'da internet kesintileri
Myanmar hükümeti, Arakan eyaletinde özerklik talebiyle silahlı eylemler düzenleyen Budist Arakan Ordusu'nu, Ocak 2019'da karakollara düzenlediği saldırının ardından terörist örgüt ilan etmişti.
Grubun internet üzerinden propaganda ve yanlış bilgilendirme yaptığını iddia eden hükümet, 21 Haziran'da da Arakan'ın kuzeyinde 8, komşusu Chin'de de 1 kentin internet erişimini engellemeye başlamıştı.
Eyalette güvenlik güçleri ile örgüt üyeleri arasında çıkan çatışmalarda 40 binden fazla Budist sivilin yerinden olduğu belirtiliyor.

Myanmar, Arakan, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:22  Türkiye nüfusu açıklandı! TÜİK 2020 Türkiye nüfusu il il
16:43  Şilan Makal kimdir? Şilan Makal nereli, kaç yaşında?
16:36  Van Bahçesaray nerede? Bahçesaray rakımı kaç?
15:36  Vahamet nasıl yazılır TDK'ya göre vahamet mi, vehamet mi? Vahamet ne demek?
14:31  Yaman Taciroğlu kimdir, kaç yaşında? Yaman Taciroğlu ne iş yapıyor?
5.02.2020 22:48:19