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Mykola Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk çırılçıplak soyundu!

Çaykur Rizespor forması giyen Ukraynalı futbolcu Mykola Moroziuk'un eşi Irına Moroziuk, sosyal medya hesabından çıplak fotoğrafını paylaştı.

21.10.2019 21:42

Çaykur Rizespor'un Ukraynalı oyuncusu Mykola Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk, paylaştığı fotoğrafla sosyal medyayı salladı. Seksi model, Instagram hesabından çıplak fotoğrafını paylaştı.

YAKLAŞIK 35 BİN TAKİPÇİSİ BULUNUYOR

Irına Moroziuk'in Instagram'da yaklaşık 35 bin takipçisi bulunuyor. Irına'nın paylaşımları takipçilerinden büyük beğeni alıyor.

FUTBOL TOPUNU DÜŞÜRMEDEN ÜSTÜNÜ ÇIKARMIŞTI

Irina Moroziuk'un geçtiğimiz aylarda futbol topunu düşürmeden elbisesini çıkardığı video, sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Mykola Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk çırılçıplak soyundu!

Çaykur Rizespor, Instagram, Futbol, Spor

YORUMLAR (7)
AHISKALI:ne işi var bunun Rizede?
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MEMLEKETİM:Karadenizlilerinde hayasiz olacak bu gidiste.
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FESLİ DELİ:harika bayan yakışmış fıstık gibi. millet hem bakar hem dürüstlük taslar.
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ECE:Allahın silikonlusu kendilerini çok mu ilah sanıyolar
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MÜDÜR:of be yengeye bak
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JEAN RENO:Moloziuk olmuş teyze
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HALİL:gerçekten şaşırıyorum böyle pozlara nasıl böyle fotoğraflar paylaşabiliyorlar anlamıyorum gerlweyh. com , yazık gerçekten.
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