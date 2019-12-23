Haberler » Spor » Myles Mack, Düzce Belediyespor'a 43 sayı attı - Spor

Myles Mack, Düzce Belediyespor'a 43 sayı attı

Türkiye Basket Ligi takımlarında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'un Amerikalı gard oyuncusu Myles Mack, hafta sonu oynanan Düzce Belediye müsabakasında rakip potalara 43 sayı attı.

23.12.2019 12:00 | Son Güncelleme: 23.12.2019 12:07 Myles Mack, Düzce Belediyespor'a 43 sayı attı
Basket Ligi takımlarında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'un Amerikalı gard oyuncusu Myles Mack, hafta sonu oynanan Belediye müsabakasında rakip potalara 43 sayı attı. Mack, bu performansıyla Anadolu Efes'in Bayern Münih'i 104-75 yendiği maçta Shane Larkin'in 49 sayı üreterek tarihe geçtiği maçı hatırlattı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'un bugüne kadar oynadığı 12 maçta bulduğu 976 sayının 286'sı Myles Mack'ten geldi. Mack, 1881 Düzce Belediyespor müsabakasında 43 sayı, 10 asist, 2 ribaunt ve 7 top çalma ile oynadı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, TBL'de 16 takım içinde 20 puan ile 4. sırada yer alarak iddiasını sürdürüyor. - BALIKESİR

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Türkiye, Düzce, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

12:36   Karşıyaka'da program netleşti - Spor
12:36   Türkiye Güreş Şampiyonası - Spor
12:33   Malcolm Thomas, Fenerbahçe Beko'da - Spor
12:31   SPORCU AİLELER - Doktor çiftin atletizm tutkusu - Spor
12:28   Göztepe zirvedekilere acımadı - Spor
11:09   Ali Koç'tan Fenerbahçe taraftarına sürpriz eleştiri: Mahcup olduk - Spor
10:56   F.Bahçe Beko'da müjde ve ayrılık bir arada - Spor
10:45   Derbideki tartışmalar sonrası, Beşiktaş'tan çarpıcı karar - Spor
10:21   Yusuf Yazıcı'dan kahreden haber! Çapraz bağları koptu, sezonu kapattı - Spor
10:09   Riyad Mahrez'in eşi Rita Mahrez'in, boksör Anthony Joshua ile yasak aşk yaşadığı iddia edildi - Spor
23.12.2019 12:44:33