MYO mezunları öğrenciler ile bir araya geldi
Zonguldak Meslek Yüksekokulu (ZMYO) Kariyer Günü Etkinlikleri kapsamında Muhasebe ve Vergi Bölümü ile Yönetim ve Organizasyon Bölümü tarafından düzenlenen konferansta MYO mezunları öğrencileri bilgilendirdi.
13.03.2020 12:05 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:05
Zonguldak Meslek Yüksekokulu (ZMYO) Kariyer Günü Etkinlikleri kapsamında Muhasebe ve Vergi Bölümü ile Yönetim ve Organizasyon Bölümü tarafından düzenlenen konferansta MYO mezunları öğrencileri bilgilendirdi.
Kariyerlerine Mali Müşavir olarak devam eden Mali Müşavir Selçuk Kalembaşı, Mali Müşavir Kahraman Mükellef, Mali Müşavir Fehmi Şahin'in konuşmacı olduğu konferansa ZMYO Müdürü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Yönetim ve Organizasyon Bölümü Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sibel Aydemir, öğretim üyesi Doç. Dr. H. Tezcan Uysal, Muhasebe ve Vergi Bölüm Başkanı Dr.Öğretim Üyesi Ahmet Bostancı, Öğr. Gör. Feriha Balekoğlu ve Öğr. Gör. Dilek Mütevelli ile öğrenciler katıldı.
Etkinlikte konuşan Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, kariyer günleri ve mezunlarla iletişim konusunun üniversitemiz tarafından öncelikle değer atfedilen bir faaliyet olduğunu bu tarz etkinlikler sayesinde yıllar içerisinde elde edilen mesleki birikim ve tecrübenin, öğrencilere aynı sıralardan geçmiş mezunlar tarafından yüz yüze aktarılmasının öğrencilerin kariyer rotalarını çizerken kendilerine büyük katkıları olacağını belirtti.
Mali Müşavirlik mesleğinin genel tanıtımı, mesleğin gelecek vizyonu ile Zonguldak ili özelinde ve Türkiye genelinde var olan iş fırsatları ile kariyer planlaması hususunda dikkat edilmesi gereken öncelikli konuların değerlendirildiği etkinlik güncel gelişmelere ilişkin soru ve cevap kısmının ardından sona erdi. - ZONGULDAK
Kariyerlerine Mali Müşavir olarak devam eden Mali Müşavir Selçuk Kalembaşı, Mali Müşavir Kahraman Mükellef, Mali Müşavir Fehmi Şahin'in konuşmacı olduğu konferansa ZMYO Müdürü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Yönetim ve Organizasyon Bölümü Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sibel Aydemir, öğretim üyesi Doç. Dr. H. Tezcan Uysal, Muhasebe ve Vergi Bölüm Başkanı Dr.Öğretim Üyesi Ahmet Bostancı, Öğr. Gör. Feriha Balekoğlu ve Öğr. Gör. Dilek Mütevelli ile öğrenciler katıldı.
Etkinlikte konuşan Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, kariyer günleri ve mezunlarla iletişim konusunun üniversitemiz tarafından öncelikle değer atfedilen bir faaliyet olduğunu bu tarz etkinlikler sayesinde yıllar içerisinde elde edilen mesleki birikim ve tecrübenin, öğrencilere aynı sıralardan geçmiş mezunlar tarafından yüz yüze aktarılmasının öğrencilerin kariyer rotalarını çizerken kendilerine büyük katkıları olacağını belirtti.
Mali Müşavirlik mesleğinin genel tanıtımı, mesleğin gelecek vizyonu ile Zonguldak ili özelinde ve Türkiye genelinde var olan iş fırsatları ile kariyer planlaması hususunda dikkat edilmesi gereken öncelikli konuların değerlendirildiği etkinlik güncel gelişmelere ilişkin soru ve cevap kısmının ardından sona erdi. - ZONGULDAK
Kaynak: İHA
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