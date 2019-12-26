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MYP Lideri Yılmaz: "Akdeniz'deki hamlemiz Libya ile sınırlı kalmamalı"

Türkiye ile Libya arasında varılan mutabakatın yankıları devam ederken Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz'dan destek açıklaması geldi.

26.12.2019 17:10 | Son Güncelleme: 26.12.2019 17:15 MYP Lideri Yılmaz:
ile arasında varılan mutabakatın yankıları devam ederken Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz'dan destek açıklaması geldi. Türkiye'nin Libya'da milli menfaatlerini koruyacak askeri varlığını desteklediğini söyleyen Yılmaz, "Türkiye 'de gereken tedbirleri almak adına sadece Libya ile sınırlı kalmayacak adımlar atmaya devam etmelidir. Milli menfaatlerimizin korunması adına Libya dahil diğer Kuzey Afrika ülkelerinde askeri varlığımız desteklenmelidir" dedi.

Türkiye - Libya mutabakatı sonrası Türkiye'nin Libya'ya askeri güç göndermesinin gündeme gelmesi ile tartışmalar alevlendi. Konuyla ilgili açıklama yapan MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, "Türkiye'nin Libya'ya askeri güç gönderecek olmasını son derece olumlu buluyorum. Orada oluşacak bir askeri gücümüzü de sonuna kadar destekliyorum. Türkiye Akdeniz'de gereken tedbirleri almak adına sadece Libya ile sınırlı kalmayacak adımlar atmaya devam etmelidir. Milli menfaatlerimizin korunması adına Libya dahil diğer Kuzey Afrika ülkelerinde askeri varlığımız desteklenmelidir" şeklinde konuştu.

Akdeniz'de kıyı ülkelerin satranç hamleleri yaptığına dikkat çeken MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, "İsrail'in durması gereken yer Yunanistan ve Mısır değil Türkiye'nin yanı olmalıdır. Akdeniz'in sıkıntılardan kurtarılması için bu vazgeçilmez şarttır. İsrail mutlaka Akdeniz konusunda Yunan ekseninden çıkartılıp Türkiye yanına alınmalıdır" diye konuştu. - İSTANBUL

Akdeniz, Türkiye, Libya, Politika

Kaynak: İHA

Politika

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