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MYP Lideri Yılmaz: "Amerika yeni bir dolar hamlesi peşinde olabilir"

Muhafazakar Yükseliş Partisi Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye karşı yeni bir dolar hamlesinde bulunabileceğini iddia etti.

18.12.2019 15:30 | Son Güncelleme: 18.12.2019 15:36MYP Lideri Yılmaz:
Muhafazakar Yükseliş Partisi Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin 'ye karşı yeni bir dolar hamlesinde bulunabileceğini iddia etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kürecik ve İncirlik açıklamaları sonrası ABD'nin yeni hamlesinin dolar üzerinden olma ihtimali güçlenmektedir. Türkiye özellikle faizleri indirme konusunda radikal tedbirlere ve gelebilecek kur saldırılarına hazırlıklı olmalıdır. Amerika için Türkiye'ye yönelik kur saldırısı vazgeçilecek bir enstrüman değildir. Ermeni tasarısının ardından Amerika'nın elinde çok fazla yaptırım gücü kalmamaktadır. Bu nedenle kur konusunda dikkatli olmakta yarar var. Zira Türkiye'de dolar hala en güçlü yatırım aracı olarak görülmektedir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin faiz indirimine devam etmesi gerektiğini savunan Yılmaz, "Faiz indirimleri hızla devam etmeli ve yüzde 8 civarına çekilmelidir. Türkiye de faiz indiriminden faydalanmak için bu oranların yıllık bazda yüzde 8 bandının altına inmek gerekiyor. Çünkü bu bandı daha önce gören Türk halkı bu seviyedeki borçlarını ancak yeni bir borçlanmaya götürme arzusuna daha düşük faiz ile ikna olacaktır. Öte yandan özellikle inşaat şirketlerinin elindeki yüzde 70 üzerinde tamamlama olan projeler cazip krediler acilen sunulmalıdır" dedi. - İSTANBUL

Amerika Birleşik Devletleri, Ahmet Reyiz Yılmaz, Türkiye, Politika

Kaynak: İHA

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