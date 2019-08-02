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MYP Lideri Yılmaz, Bahçeli'nin yaptığı çağrıyı değerlendirdi

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti kurultayı öncesinde yaptığı çağrıyı değerlendiren MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, Bahçeli bu çağrıyı neden yaptı?

02.08.2019 14:39 MYP Lideri Yılmaz, Bahçeli'nin yaptığı çağrıyı değerlendirdi
MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti kurultayı öncesinde yaptığı çağrıyı değerlendiren MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, Bahçeli bu çağrıyı neden yaptı? Gündem politikaya malzeme yapılmamalıdır, bir an önce ekonomik göstergeler iyiye doğru çekilmelidir. Faiz indirimi tek başına bir şey ifade etmeyebilir. Bir an önce diğer göstergeler de pozitife çekilmelidir" dedi.

MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, yazılı bir açıklama yaptı. Ekonomik göstergelerin bir an önce iyiye doğru çekilmesi gerektiğini ifade eden Yılmaz "Türkiye de kabul edilmesi gereken en önemli vak'a israftır. Ülke de anlamı olmayan mantığı olmayan hiçbir gerekçesi olmayan aşırı bir israf söz konusudur. Bu halkın vergi gücü bu israfı kaldırabilecek seviye de değildir." Bu israfa son verilip kaynaklar verimli harcanmalıdır diye düşünüyorum dedi. - İSTANBUL

Ahmet Reyiz Yılmaz, Devlet Bahçeli, MHP, Güncel

Kaynak: İHA

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