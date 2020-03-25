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MYP Lideri Yılmaz: "Bankalar taşın altına elini sokmalı"

Muhafazakar Yükselik Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla ilgili hükümetin ardı ardına ekonomik destek paketleri açıklamasına rağmen bankaların üzerilerine düşen görevi yapmadıklarını savundu.

25.03.2020 23:59 | Son Güncelleme: 25.03.2020 23:59
MYP Lideri Yılmaz:
Muhafazakar Yükselik Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla ilgili hükümetin ardı ardına ekonomik destek paketleri açıklamasına rağmen bankaların üzerilerine düşen görevi yapmadıklarını savundu.

Korona virüs nedeniyle bir çok sektörün zor duruma girdiği bu dönemde hükumetin ardı ardına destek paketleri açıkladığını ifade eden MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, "Tüm Türkiye olarak bu kötü günleri atlatmak için taşın altına elimizi soktuk. Bankalar da hükümetin önlem paketlerine destek vermeli" diye konuştu.

Hükümetin açıkladığı destek paketlerine bankaların soğuk davrandığını iddia eden Yılmaz, "Bankalar bu zor dönemde taşın altına ellerini sokmalıdır. Hükümetin paketlerini desteklemeliler" dedi. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA

Etiketler: Ahmet Reyiz Yılmaz, Türkiye, Güncel

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