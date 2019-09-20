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MYP lideri Yılmaz: "Bürokrasi azaltılmalı"

Türkiye'de devlet yönetim sistemine yeni bir soluk getirmek gerektiğini dile getiren Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) lideri Ahmet Reyiz Yılmaz "Belediye meclis üyelikleri, belediye çalışanları ve milletvekili sayıları azaltılmalı. Siyaset ücretsiz halk için yapılmalı" dedi.

20.09.2019 17:15MYP lideri Yılmaz:
Türkiye'de devlet yönetim sistemine yeni bir soluk getirmek gerektiğini dile getiren Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) lideri Ahmet Reyiz Yılmaz "Belediye meclis üyelikleri, belediye çalışanları ve milletvekili sayıları azaltılmalı. Siyaset ücretsiz halk için yapılmalı" dedi.

Devlet yönetiminde yeni yapılacak reformlara ihtiyaç duyulduğunu dile getiren MYP lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, "İsrafı önlemeye yönelik reformlar yapılmalı. Kesinlikle devlet bürokrasisi küçültülmeli. Bu kadar milletvekili çok fazla. Belediye meclis üyelikleri gereğinden fazla. Vergiler bu gereksiz fazlalıklara gidiyor, bir an önce reformlar yapılmalı" dedi. - İSTANBUL

Ahmet Reyiz Yılmaz, Milletvekili, Türkiye, Politika

Kaynak: İHA

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