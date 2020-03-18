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MYP Lideri Yılmaz: "Çanakkale şehitlerimizi şükranla anıyoruz"

Muhafazakar Yükseliş Partisi Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, "Çanakkale şehitlerimizi şükranla anıyoruz.

18.03.2020 23:09 | Son Güncelleme: 18.03.2020 23:12
MYP Lideri Yılmaz:
Muhafazakar Yükseliş Partisi Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, "Çanakkale şehitlerimizi şükranla anıyoruz. Çanakkale bir savaşın adı değildir. Çanakkale bir milletin eğitimli nesillerinin cephede birer birer şehit edildiği bir destanın adıdır. Kaybolan eğitimli nesiller nedeniyle ülkemiz geride bıraktığımız yüzyılda bunun sıkıntısını çok çekmiştir. Bu yüzden bu zaferin kıymetini çok iyi bilmemiz lazım" dedi.

Çanakkale'de 105 yıl önce zor şartlar altında savaşarak kazanılan zaferin yıldönümünde bir açıklama yayınlayan Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, içinde bulunduğumuz coğrafyanın çetin şartları ilmen, fennen ve manen en üst düzeyde yetişmiş genç nesillere her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuza dikkat çekti. Yeni Çanakkale'ler yaşamak istemiyorsak, aynı zamanda masada da kazanmamız gerektiğini dile getiren Yılmaz, "Çanakkale şehitlerimizi şükranla anıyoruz. Çanakkale bir savaşın adı değildir. Çanakkale bir milletin eğitimli nesillerinin cephede birer birer şehit edildiği bir destanın adıdır. Kaybolan eğitimli nesiller nedeniyle ülkemiz geride bıraktığımız yüzyılda bunun sıkıntısını çok çekmiştir. Bu yüzden bu zaferin kıymetini çok iyi bilmemiz lazım Bu ülke bize yetişmiş iyi eğitimli bir neslin neredeyse tamamını şehit vererek geri kazandığımız bir ülkedir. Bu nedenle sadece sahada değil masada da kazanmamız gerekir. İlim yönünden, fen alanında ve manen kendini yetişmiş bir nesle her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Ahmet Reyiz Yılmaz, Çanakkale, Güncel

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