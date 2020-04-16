MYP lideri Yılmaz "Özel bankalar fırsatçılık yapıyor"
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de korona virüs salgını ile mücadele verilirken özel bankaların fırsatçılık yaparak piyasaları sabote ettiğine dikkat çeken Ahmet Reyiz Yılmaz, hükumet politikasına uygun şekilde Kamu bankaları piyasada bir denge kurmaya çalışırken özel bankalar fırsatçılık...
16.04.2020 22:10 | Son Güncelleme: 16.04.2020 22:10
Korona virüs ile mücadele ile alakalı bir açıklama gerçekleştiren Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz özel bankaların faizleri olumsuz yönde etkilediklerini öne sürdü. Hükumetin açıklamalarına aykırı hareket eden özel bankaların faiz düşürme operasyonuna ters hamleler yaptıklarını söyleyen Yılmaz "Hükumet bir şey diyor özel bankalar başka bir şey yapıyor. Hükumet Faizi düzenlemeye çalışıyor özel bankalar kendi politikalarını uyguluyor. Bu şartlar altında faizleri indirmek mümkün olamaz. Hükumetin talebine kamu bankalarının verdiği net destek ve cevabı özel bankalarda hemen yarın vermek zorundalar. Özel bankaların hükumetin faiz ve piyasayı rahatlatmak için belirlediği kredi politikasına uyması mutlaka takip edilmesi gereken hayati bir meseledir dedi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler: Ahmet Reyiz Yılmaz, Cumhurbaşkanı, Banka, Güncel