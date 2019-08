MYP Lideri Yılmaz: "Türkiye gaz konusunda acele etmelidir"

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, Türkiye 'nin Doğu Akdeniz'de yapmış olduğu doğal gaz arama çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin bir an önce Doğu Akdeniz'de doğal gazı bulması gerektiğini belirten Yılmaz, "Gerekirse bana yer göstersinler ben de millet adına burada gaz aramaya talibim" dedi.MYP Lideri Yılmaz, yaptığı açıklamayla Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaptığı sondaj çalışmalarını değerlendirdi. Çalışmaları bir an önce sonuca ulaşması gerektiğini savunan Yılmaz, "Gerekirse bana yer göstersinler ben de millet adına burada gaz aramaya talibim" dedi.Yılmaz, "İster Doğu Akdeniz'de olsun isterse Batı Akdeniz'de olsun doğal gaz aramak Türkiye'nin yasal hakkıdır. Gaz çıkartılması hususunda biraz geç kalındığını düşünmekteyim. Bu Türkiye'nin meşru davasıdır. Her kim engelliyor veya engellemek istiyorsa bir an önce bu arızalar giderilmesi ve doğal gaz mutlaka çıkartılmalıdır. Bu Türkiye'nin meşru ve yasal hakkıdır" şeklide konuştu. - İSTANBUL