Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

MYP Lideri Yılmaz: "Türkiye'nin korona virüs başarısı sabote edilmemeli"

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de etkisini gösteren korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlerle alakası bir açıklama yapan MYP lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, Türkiye'nin salgınla mücadele konusunda son derece başarılı bir mücadele gerçekleştirdiğini dile getirerek bu...

15.04.2020 23:06 | Son Güncelleme: 15.04.2020 23:17
MYP Lideri Yılmaz:
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye 'de de etkisini gösteren korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlerle alakası bir açıklama yapan MYP lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, Türkiye'nin salgınla mücadele konusunda son derece başarılı bir mücadele gerçekleştirdiğini dile getirerek bu başarıyı gölgelemek ve sabote etmek isteyenlere fırsat verilmemesi gerektiğini söyledi.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı ilk günden itibaren başarılı bir mücadele sergilendiğini söyleyen Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, bu başarının sabote edilmemesi gerektiğini söyledi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından limanlara yönelik gemi tehdidine karşı açıklanan önlemlerin son derece isabetli tespit ve tedbirler olduğunu dile getiren Yılmaz "Bu konuda sorumlu valilikler mutlaka tedbirleri artırmalıdır. Süreç her türlü tehdide açık bir süreçtir. O nedenle bu tür tedbirlere mutlaka riayet edilmelidir" şeklinde konuştu.

Hastane, ekipman ve personel sayımızın oldukça iyi düzeyde olduğunu hatırlatan Yılmaz, "Alt yapı olarak eksiğimiz yok. Türkiye ve milletimiz şifahanelere tarih boyunca en fazla önem veren ülkedir. Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi hükümetler fiziki şartları iyi araştırma ve üniversite hastaneleri kurmuş özellerle desteklenerek kurmaya da devam ediyor. Geriye kalan tek şey ilim insanları ve Sağlık Bakanlığının tavsiyelerine dikkatle riayet etmektir" dedi.

Başından beri sürecin çok iyi yönetildiğini hatırlatan Yılmaz, " istenmeyen bazı hatalar olsa da daha da dikkatle süreci kontrol etmek gerekir. Bu kapsamda en tehlikeli olan dışarıdan girişlerin Hava, Kara ve bugün Çevre Bakanı tarafından açıklanan denizlerin kontrol altına alınmasıdır. Bu konu da tedbirlerin dikkatle izlenmesi son derece memnuniyet verici müsbet bir adımdır. Allah bu süreçte öz verili şekilde emek veren herkesten razı olsun" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Ahmet Reyiz Yılmaz, Türkiye, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Selçuk, ’yaz tatili ortadan kalkacak’ iddiasına yanıt verdi Haberler
Bakan Selçuk, "yaz tatili ortadan kalkacak" iddiasına yanıt verdi
İstanbul’da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi Haberler
İstanbul'da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi
Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
Eğitimde yaz telafisi! Üniversitelerde, ilk ve orta öğretimde ders yapılacak Haberler
Eğitimde yaz telafisi! Üniversitelerde, ilk ve orta öğretimde ders yapılacak
10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu Haberler
10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu
Bilim Kurulu üyesinden uyarı üstüne uyarı: Salgının çıkış kolundayız, tehlike geçmedi Haberler
Bilim Kurulu üyesinden uyarı üstüne uyarı: Salgının çıkış kolundayız, tehlike geçmedi
’14 yıl önceki maçları izlemekten sıkıldım’ diyen Trump, harekete geçti Haberler
"14 yıl önceki maçları izlemekten sıkıldım" diyen Trump, harekete geçti
Herkes balkona çıkıp kayda başladı! Bir ilçe gizemli sesin peşinde Haberler
Herkes balkona çıkıp kayda başladı! Bir ilçe gizemli sesin peşinde
Haberler ›› Güncel ››MYP Lideri Yılmaz: 'Türkiye'nin korona virüs başarısı sabote edilmemeli' - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

23:36: Gürcistan'dan Covid-16 nedeniyle Türkiye'ye destek - Haber 23:34: Son Dakika: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir askerimiz şehit oldu - Haber 23:34: Alibaba'nın kurucusu Jack Ma'dan Sudan'a tıbbi malzeme yardımı - Haber 23:33: Ukrayna'da terör operasyonu! O anlar kamerada - Haber 23:30: FLAŞ - Haber 22:28: Testleri iki kez negatif çıkan banka çalışanı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Haber 21:24: Son Dakika: Sağlıkta şiddet düzenlemesi yasalaştı! Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezası yüzde 50 arttı - Haber 21:16: Son Dakika: Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak - Ekonomi 20:18: Jeff Bezos'un serveti koronavirüs sayesinde 24 milyar dolar arttı - Ekonomi