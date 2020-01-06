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MYP Lideri Yılmaz "Türkiye'ye sıfır faiz sözü veriyoruz"

Türkiye'nin gelişmesinin önündeki en büyük engellerden birinin yüksek faiz olduğunu dile getiren Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz "Her ne kadar faizler aşağı doğru çekilse de bu yetersizdir.

06.01.2020 14:48 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:53 MYP Lideri Yılmaz
'nin gelişmesinin önündeki en büyük engellerden birinin yüksek faiz olduğunu dile getiren Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz "Her ne kadar faizler aşağı doğru çekilse de bu yetersizdir. Biz Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) olarak halkımıza "sıfır" faiz vadediyoruz" dedi.

MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz bir açıklama yaparak Türkiye'nin önündeki en büyük tehlikenin "faiz belası" olduğunu söyledi. Son zamanlarda her ne kadar faizlerde bir düşüşün olduğunu görsek de bunun yeterli olmadığını, asıl gayenin "sıfır faiz" olduğunu dile getiren Ahmet Reyiz Yılmaz "Bunu da 82 milyona sağlayacak olan bizleriz" şeklinde konuştu.

MYP'nin siyaseten gönlünün Balkanlardan Hazara kadar uzanan coğrafyada olduğunu söyleyen Yılmaz "Laz,Çerkez, Kürt, Boşnak, Yörük gibi sayısız boyun bir yana bırakılıp, esas olan soy birliğimizi aynı babanın evlatları olarak atamız Hz. İbrahim şahsında ortaya koyan bir siyaset yapmaktayız. Başta hedefimiz bu topluma sıfır faiz hediye etmektir" diye konuştu. - İSTANBUL

Ahmet Reyiz Yılmaz, Türkiye, Politika

Kaynak: İHA

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