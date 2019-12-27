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MYP lideri Yılmaz: "Yarım kalan inşaatlar desteklenmeli"

İnşaat sektörünün destek beklediğini söyleyen MYP lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, "Bu ekonomik darboğazdan çıkılması için en azından yüzde 70 tamamlanmış projeler desteklenerek ekonomiye kazandırılmalı.

27.12.2019 14:36 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:41 MYP lideri Yılmaz:
İnşaat sektörünün destek beklediğini söyleyen MYP lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, "Bu ekonomik darboğazdan çıkılması için en azından yüzde 70 tamamlanmış projeler desteklenerek ekonomiye kazandırılmalı. Bu projelerin tamamlanması için acilen faizler daha da düşürülmeli, istihdam artırıcı tamamlama kredileri devreye alınmalıdır" dedi.

Son dönemde gerçekleştirilen faiz indirimlerini son derece olumlu bulduklarını dile getiren Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, faizlerin acilen biraz daha indirilmesi gerektiğini dile getirdi. Yılmaz, "Ekonominin bir an önce canlanması için yarım kalan inşaat projeleri desteklenmelidir. En azından yüzde 70 oranında tamamlanmış projeler desteklenmeli ve ekonomiye kazandırılmalı. İstihdam artırıcı tamamlama kredileri ile bu inşaatlar biran önce ekonomiye kazandırılmalı" şeklinde konuştu.

Mevcut istihdam paketinin olumlu olduğunu fakat yeterli olmadığını dile getiren Yılmaz, "Bu nedenle bu konuda acilen yeni bir kredi paketi devreye alınmalı, projeler tamamlanmalı. Satılmazsa da kiraya dönmesine olanak tanınmalıdır. Faizler yıllık 7-8 bandını geçmemeli" dedi. - İSTANBUL

Ahmet Reyiz Yılmaz, Güncel

Kaynak: İHA

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