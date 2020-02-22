Mysia yolları doğa tutkunlarını ağırladı

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği yürüyüşe katılanlar, Dağyenice'den Demirci Mahallesi'ne yürüdü. Yaklaşık 10 kilometrelik parkuru yürüyen grup, Nilüfer Belediyesi'nin verdiği mamalarla kırsaldaki sahipsiz sokak hayvanlarını da besledi.



Nilüfer Belediyesi, şehre kazandırdığı Mysia yollarında yürüyüş düzenlemeye devam ediyor. Doğa tutkunlarının uğrak noktası haline gelen Mysia yollarında tertiplenen yürüyüşe katılanlar, bu kez Dağyenice'den başlayıp Demirci Mahallesi'ne uzanan etapta yürüdü. Sabahın erken saatlerinde Dağyenice Mahallesi'nde toplanan grup, yürüyüş için yola koyuldu. Nilüfer'in eşsiz doğal güzellikleri içinde yaklaşık 10 kilometre yürüyen doğa tutkunları, Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün dağıttığı mamalarla da, yol boyunca kendilerini karşılayan sahipsiz sokak hayvanlarını besledi. Efsanelere konu olan Fırla Tepe'ye de uğrayan katılımcılar, burada Fırla Dede'nin tarihini de öğrendi. Mysia Yolları'nda keyifli bir yürüyüş gerçekleştiren grup, Demirci Mahallesi'nde yürüyüşü tamamladı. Yürüyüş boyunca doğal güzellikleri de fotoğraflayan grup, yürüyüşün ardından Misi'ye giderek Nilüfer Edebiyat Müzesi ve Mysia Fotoğraf Müzesi'ni de ziyaret etti. - BURSA

Kaynak: İHA