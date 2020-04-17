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N’Golo Kante, İspanya’ya mı gidecek yoksa Chelsea’de mi kalacak?

Son yılların en iyi orta saha oyuncuları arasında yer alan N’Golo Kante, 290 bin sterlin ile Chelsea’nin en fazla maaş kazanan oyuncusu. 2023’e kadar takımıyla sözleşmesi bulunan Kante’nin adı Barcelona ve Real Madrid’le anılıyor.

17.04.2020 00:04 | Son Güncelleme: 17.04.2020 00:04
N’Golo Kante, İspanya’ya mı gidecek yoksa Chelsea’de mi kalacak?
Son yılların en iyi orta saha oyuncuları arasında yer alan N’Golo Kante, 290 bin sterlin ile Chelsea’nin en fazla maaş kazanan oyuncusu. 2023’e kadar takımıyla sözleşmesi bulunan Kante’nin adı Barcelona ve Real Madrid’le anılıyor.

Barcelona, Chelsea’nin Philippe Coutinho’ya olan ilgisini kullanıp Brezilyalı yıldız ve bir miktar para karşılığında Kante’yi takıma dâhil etmek istiyor. Zira Katalan devi yaz arasında Ivan Rakitic ve Arturo Vidal’i takımdan göndermeyi düşünüyor. Bir diğer orta saha oyuncuları Sergio Busquets ise 32 yaşına girmek üzere. Yani Barca, orta sahasına bir dinamizm katma arayışında.

Los Galacticos ise Zinedine Zidane faktörünü kullanarak Kante’yi takıma katma arayışında. Her ne kadar Real Madrid, Chelsea’nin istediği teklifi yapmamış olsa da Zidane’ın Kante’yle olan bağı bu transfer sürecinde etkili olabilir.

İngiliz basınında yer alan haberler ise bütün bu iddiaların tam tersini gösteriyor. Zira Ada basını, Kante’nin Chelsea’de kalmak istediğini belirtiyor. Bu sezon 20 maçı kaçıran Kante’nin geleceğinin yakın dönemde netleşmesi bekleniyor.

Kaynak: EuroSport.com

Etiketler: Real Madrid, Barcelona, Sterlin, Chelsea, Spor
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